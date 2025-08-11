Експерт за закона за хранителните досваки: Лобистки, няма да има по-ниски цени

снимка: МЗХ

"Това е закъснял законопроект, който не покрива целите, за които е закъснял. Този законопроект не е нов, той се движи в годините. Промените в него обаче не са за добро. Промените го правят силно лобистки - регламентира минимални надценки за едни, максимални за други."

Това мнение изрази пред БНР Александър Йоцев, бивш заместник-министър на Министерството на земеделието и храните, преди финала на общественото обсъждане на законопроекта за веригите на доставки. Според него законопроектът не запушва пробойни, а отваря нови.

Цели се не благото на потребителя, а прехвърлянето на тежестта на разпределението на добавената стойност по веригата, категоричен е той. По думите му, този закон не е насочен към потребителите и те няма да получат по-ниски цени, а откакто държавата се е заела с цените, те са скочили.

Държавата трябва да се занимава с политиките в производството. Пазарът е саморегулиращ се – това е аксиома. Пазарът може да бъде регулиран само по кризисни причини, коментира Йоцев в предаването "Преди всички".

"Държавата се прави на държава там, където не ѝ е мястото – на пазара. Кучето е заровено другаде – в това, че не произвеждаме достатъчно. На ниво, което да ни прави конкурентноспособни на всеки един пазар, не само на българския. Ние загубихме нашия пазар. (…) Никой не гледа това, че не произвеждаме."

Йоцев критикува идеята за т.нар. държавни магазини и прогнозира фиаско.

"Държавата трябва да публикува ежеседмичен отчет как се движи това дружество, за да се вижда този магазин жив ли е, не е ли жив, трябва ли да се наливат пари в него, какви са му целите."

