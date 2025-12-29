Експерти съветват какво да направите в последните работни дни на годината преди въвеждането на еврото

снимка Пиксабей

Остават три дни до въвеждането на еврото. 29 и 30 декември са последните работни за тази година. След това такъв е чак 5 януари, когато ще се разплащаме в лева и евро - до края на месеца.

Припомняме съветите на експертите - да имаме достатъчно пари в брой за посрещане на новата година заради временното спиране на плащането с карти и онлайн.

Да платим битовите сметки преди 30-и, ако са онлайн, за да не изпаднем в ситуация на просрочие.

Да не бързаме сега да обменяме пари, защото в момента все още е неизгодно. Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен от 1 януари.

В оставащите работни дни можем да сменим личните си документи и по сегашните, по-ниски цени. В момента нова лична карта струва 18 лева, а от 1 януари тя ще стане 30 лева, предаде Нова тв.

