Ето кога се пада Цветница през 2026 г.

Цветница през 2026 г. се пада на 5 април (неделя). Ден по-рано е Лазаровден – 4 април, а Великден е седмица по-късно – 12 април 2026 г.

Лазаровден и Цветница винаги се честват в съботата и неделята една седмица преди Великден, като са неразривно свързани в православната традиция, пише България он ер.

На този ден Иисус Христос влиза в Йерусалим и е посрещнат от народа с цветя и палмови клонки.

В България палмови клонки няма, затова се използват върбови, които се благославят в църквата и се окичват по вратите на домовете. Така се показва, че приемаме Иисус за цар.

Цветница често се нарича и Връбница, поради традицията с върбовите клонки.

Най-популярният обичай е свързан именно с върбовите клонки – те се благославят и раздават на празничните литургии, а след това се поставят на входовете на домовете.

Цветница през следващите 5 години:

2027 г. – 25 април

2028 г. – 9 април

2029 г. – 1 април

2030 г. – 21 април

2031 г. – 6 април

Имен ден празнуват всички, които носят имена на цветя, като например:

Аглика, Божура, Вероника, Виола, Виолета, Върба(н), Върбинка, Гергин(а), Гроздена, Далия, Дафина, Делян, Деляна, Дилян(а), Детелина, Елица, Жасмина, Здравко, Здравка, Зюмбюла, Ива, Иглена, Иглика, Калина, Камелия, Карамфил, Карамфила, Китка, Латин(ка), Лилия, Лиляна, Лила, Лили, Лоза, Люлина, Магнолия, Малин(а), Маргарит(а), Маргрет, Невен(а), Невян, Ненка, Орхидея, Ралица, Ренета, Роза, Росен, Росица, Ружа, Теменужка, Трендафил, Цено, Цвета, Цветелина, Цветан(ка), Цветелин(а), Цветомил(а), Цветомир(а), Цветимир(а), Цвятко, Явор, Ясен и др.

