Ето кои са тримата задържани за удара срещу украинската дизайнерка в Благоевград

Снимка МВР

46-годишният Боян Попов от столичния ж. к. „Люлин“, Иван Иванов от село Равно поле и Станислав Драганов, също от „Люлин“ са мъжете, задържани за крупния обир на пари, злато и ценни вещи от дома на украинската дизайнерка Тетяна Конторщикова и нейния брат Иван в Благоевград.

Криминалисти от ОДМВР-Благоевград, съвместно с колегите си от Главна дирекция „Национална полиция“, разкриха престъплението, извършено през март тази година, пише Блиц.

Апашите разбили входната врата на добре укрепеното жилище на улица Прилеп и проникнали вътре, откъдето задигнали наличните пари, златни накити, множество гейм карти и други ценни вещи. Общата стойност на откраднатото надхвърля 45 000 евро. Крадците избягаха с куфари с плячката рано сутринта на 27 март.

След месеци упорита работа криминалистите стигнали до извършителите. Задържани са 46-годишният Боян Попов от столичния ж. к. „Люлин“, Иван Иванов от село Равно поле и Станислав Драганов, също от „Люлин“, съобщава Struma.com, позовавайки се на свои източници.

По данни от разследването тримата са действали като организирана престъпна група, а участието им в обира в Благоевград е категорично установено.

При извършените обиски в домовете на задържаните са открити множество оръжия. Работата по случая продължава, като криминалистите проверяват и евентуалното участие на групата в други престъпления.

Очакват се подробности за повдигнатите обвинения и мерките за неотклонение на тримата задържани.

Редактор "Екип на Петел",

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