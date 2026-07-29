Европа избухна срещу схемата с близки на Доналд Тръмп

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Европейската футболна централа (УЕФА) избухна гневно с официална позиция и категорично се противопостави на намеренията на Джани Инфантино да преотстъпи търговски права на ФИФА на частни фондове. Ръководителят на Световната централа се опитва да убеди всички 211 национални федерации да подкрепят проекта му за комерсиализация на Световното първенство, като в замяна обещава на всяка от тях финансов бонус от 40 милиона долара.

Ако идеята получи зелена светлина на предстоящия конгрес през март, правата се очаква да преминат в ръцете на компания, управлявана от Джошуа Кушнер. Той е брат на зетя на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Кушнер.

Европейската централа реагира остро на поставения ултиматум, определяйки го като ясен знак за скритите намерения зад проекта. В позицията си УЕФА пояснява, че след разговори с ключови фигури в спортния свят съпротивата срещу плановете на ФИФА е сериозна и продължава да расте, пише novini.bg.

"Днес научихме за крайния срок на ФИФА към асоциациите да подкрепят своите предложения или да оттеглят еднократното си изплащане. Това казва всичко, което трябва да знаете за този план. Но след като проведе дискусии с много заинтересовани страни в играта, УЕФА знае, че има значителна и нарастваща опозиция срещу схемата на ФИФА", написаха от УЕФА.

"ФИФА не може да продължи да използва нашия спорт, за да обогатява себе си и своите приятели. Можем да развиваме играта правилно. Време е да дадем приоритет на асоциациите, клубовете, лигите, играчите и феновете", добавиха от Европейската централа.

Редактор "Екип на Петел",

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