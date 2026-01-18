Европейски адвокати: Ерфан Солтани е бил екзекутиран

Кадър БТВ

Според непотвърдена информация на европейски адвокати 26-годишният Ерфан Солтани е бил екзекутиран в Иран. Той не е могъл да се сбогува със семейството си. За момента иранските власти не са потвърдили информацията, предава БТВ.

Ерфан Солтани беше арестуван по време на мащабните антиправителствени протести и беше обвинен в пропаганден активизъм срещу режима.

След това обаче американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е получил информация от Иран, че екзекуциите на протестиращи няма да бъдат изпълнени.

Вашингтон многократно заплаши Техеран със "силни действия", ако продължи насилственото потушаване на протестите.

Иранските власти актуализираха броя на жертвите – 5000. 500 от тях са служители по сигурността.

Според неправителствени организации обаче убитите протестиращи са три пъти повече.

