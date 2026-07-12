Флагман: Чавдар от Поморие е загиналият при мелето с тир на АМ „Тракия“

Снимка: Булфото

40-годишният Чавдар Чанев от поморийския квартал Каменар е починалият при мелето с тир на АМ „Тракия“ във фаталния петък следобед. Това узна Флагман.бг от свои източници. Младият мъж пътувал към Бургас в служебния автомобил Рено Експрес, когато товарният автомобил, движещ се в посока София губи контрол, скъсва мантинелата, влиза в насрещното платно и помита две коли. Чавдар издъхва на място, затиснат от ламарините.

Колегата му – 46-годишният Борислав Харизанов, който е шофирал автомобила, е приет в болница в много тежко състояние. Благодарение на грижите на лекарите от МБАЛ „Сърце и Мозък“ той е стабилизиран. Пострадалият от втората кола – 30-годишният Емил Антонов от София също е в стабилно състояние.

56-годишният тираджия Ангел Иванов е арестуван за срок до 72 часа с прокурорско постановление и срещу него е повдигнато обвинение, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и средни телесни повреди на двама души.

Очаква е Окръжната прокуратура утре да внесе в съда искане за мярка за неотклонение. Държавното обвинение ще настоява той да остане за постоянно зад решетките.

На обвиняемия е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство. Засега версията за тежкия инцидент е взривена предна лява гума на товарния автомобил.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!