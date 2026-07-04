Флагман: Закопчаха Коцето с наркотици при спецакцията в Поморие

Снимка: Булфото, архив

Известният поморийски криминоген Костадин е арестуваният при показната спецакция в Поморие, научи Флагман.бг. В 29-годишния мъж са намерени наркотици, казаха запознати с разследването.

Припомняме, че екшънът се разигра днес малко след 14 ч. на главната улица „Княз Борис I“ – точно срещу хотел „Феста“. Свидетели на операцията станаха десетки туристи. Районът е много оживен.

Помориецът, който няколко пъти е хващан с наркотици и е добре познат на полицейските органи с досието си, се придвижвал с приятел от Бургас. При обиска в него не е открито нищо, уточниха запознати.

Любопитното е, че Костадин е арестуван точно преди една седмица – миналата събота, 27 юни, за спретнат екшън с полицията. Вечерта той се движел с електрическа тротинетка, когато униформени се опитали да го спрат за проверка. Вместо да се подчини обаче, той е ускорил движението си и се е забил в паркирана кола.

Тестван е за употреба на алкохол и наркотици, като пробата за дрога е била положителна – за амфетамин и метамфетамин. При извършен личен обиск у него са открити две пликчета с около 2 грама кристалообразно бяло вещество.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!