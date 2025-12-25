Георги Иванов с обръщение към футболното семейство

Кадър ютуб

Президентът на БФС Георги Иванов направи обръщение към футболната общност по повод на настоящите празници. Шефът на родната Централа обяви, че националният ни тим „върви по своя път на трансформация и подмладяване“, пише Трибуна.

„Уважаемо футболно семейство,

В навечерието на новата година е време за равносметка, но и за поглед напред – към целите, които ни обединяват, и към бъдещето, което искаме да изградим за българския футбол.

2025 г. беше изпълнена с предизвикателства, важни решения и промени, но и с ясна воля за развитие. Представителният тим на България върви по своя път на трансформация и подмладяване, а въпреки сериозната конкуренция младежкият национален отбор и юношеските формации показаха характер, талант и потенциал. Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа.

През годината БФС постави силен акцент върху диалога с клубовете и детско-юношеските школи и стартира ключови проекти. В този контекст сред водещите ни приоритети е изграждането на Академия БФС – стратегически проект с дългосрочен хоризонт, който ще обедини футболното обучение, образованието и личностното развитие на талантливите деца в една ефективна система.

Инфраструктурата остана основен фокус, като с подкрепата на общините и програмите на ФИФА и УЕФА бяха обновени и открити и спортни обекти в цялата страна. Значимо признание за работата ни е и изборът на България за домакин на Европейското първенство за юноши до 19 г. през 2028 г. – чест и отговорност, за която ще започнем подготовка още през 2026 г.

Благодаря на ФИФА, УЕФА, държавните и местните институции, членовете на Изпълнителния комитет на БФС, на екипа, партньорите, клубовете и най-вече на децата и младите футболисти, които носят надеждата за утрешния ден.

Пожелавам на цялото футболно семейство здраве, успехи и повече поводи за гордост през новата година.

Светли празници и успешна Нова година!“, гласи обръщението на Иванов.

