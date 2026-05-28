Гьоко събира Спартак на 10 юни

Спартак Варна започва лятна подготовка на 10 юни. Това обяви Гьоко Хаджиевски, след като се разбра с ръководството да води „соколите“ и през следващия сезон.

„Основната ми цел ще бъде да изградим по-силен Спартак, който да се бори да се утвърди в елита. Имаме основата и дано успеем да надградим“, заяви от Скопие Хаджиевски.

„Ще помоля обаче за всички спортно-технически въпроси да се обръщате към Алекс Илиев. Аз предпочитам да говоря по-малко и да се концентрирам върху тренировките от предсезонния период. Моята първа задача ще е Спартак да влезе максимално добре подготвен в новото първенство, което ще е още по-тежко от предишното, не само защото отборите в групата ще са с два по-малко“, добави Гьоко.

