Голяма авария на магистрален водопровод оставя без вода хиляди абонати във Варна

Булфото

За възникнала преди минути авария на магистрален водопровод съобщават от "ВиК Варна" ООД.

Заради инцидента без вода днес остават абонатите в част от местност Трака, част от "Евксиноград", част от курорта "Св. Св. Константин и Елена", част от местност "Ален мак", част от курортния комплекс "Чайка" и част от м-ст "Манастирски рид" .

Очаква се отстраняването на аварията да продължи до около 18:00 часа, когато ще бъде възстановено и водоподаването.

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

