Градушка с размерите на тенис топка унищожи стъклата на стотици автомобили във Франция

Кадър Х

Опустошителни бури преминаха през Франция през петък вечерта, отнемайки живота на двама души и оставяйки след себе си огромни материални щети, съобщава France Info.

Природната стихия, която връхлетя страната веднага след продължителна и изтощителна гореща вълна, принуди властите да обявят оранжев код в цели 30 департамента.

Ураганните ветрове и мълниите са причинили масови аварии, оставяйки над 53 000 домакинства без електричество поради десетки съборени стълбове от националната електропреносна мрежа.

Първият трагичен инцидент е регистриран в село Сен Виктоарен в Централна Франция, където местна жена е загинала на място, затисната от масивно изкоренено дърво. Почти по същото време в югоизточния департамент Изер мощна гръмотевична буря доведе до друга трагедия – паднала мълния е ударила металообработваща работилница, предаде БТВ.

Предизвиканият от волтовата дъга незабавен пожар е изпепелил сградата и е причинил смъртта на нейния собственик, който е останал блокиран вътре в пламъците.

Най-апокалиптичните сцени обаче са се разиграли в департамента Ардеш, разположен в Югоизточна Франция. Там е паднала невиждана от години градушка, като отделни ледени късове са достигнали размери на тенис топки, пише novini.bg.

Ледените късове са раздробили стъклата на стотици автомобили, пробили са покриви на къщи и са унищожили огромни масиви от прочутите местни лозя.

Паралелно с това стихията парализира и транспорта в страната, след като стотици паднали дървета блокираха ключови железопътни артерии, включително основната линия между Тулуза и Париж. Движението на няколко нощни високоскоростни влака (TGV) бе напълно блокирано, като композициите останаха заклещени по трасето с рекордно закъснение от близо шест часа.

Редактор "Екип на Петел",

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