Военноморските сили на ЕС са защитили гръцки танкер, нападнат от пирати край Сомалия

Пиксабей

Военноморските сили на Европейския съюз осигуриха безопасността на гръцкия танкер Hellas Aphrodite, нападнат от пирати в Аденския залив в четвъртък сутринта.

Всички 24 членове на екипажа, включително петима гърци, са невредими.

Танкерът, управляван от компанията Latsco Marine Management Inc., е пътувал от Индия към Южна Африка, когато е бил атакуван от въоръжена лодка, използвала леки оръжия и гранатомети.

Рано в четвъртък сутринта, около 700 морски мили от бреговете на Могадишу, Сомалия и над 1 000 км в открито море, въоръжени пирати на борда на малка лодка откриха огън по 183-метровия танкер Hellas Aphrodite, натоварен с гориво и пътуващ от Сика, Индия към Дърбан, Южна Африка.

Според информация на международни информационни агенции, екипажът от 24 души, сред които петима гърци, са се укрили в цитаделата на кораба, до пристигането на сили на Operation Atalanta от страна на European Union Naval Force. Няма данни на кораба да е имало български граждани, предаде бТВ.

В операцията са участвали фрегата ESPS Victoria, хеликоптер, безпилотен летателен апарат и самолет.

Пиратите са изоставили кораба след демонстрацията на сила от страна на силите на ЕС, без да има ранени сред екипажа.

Инцидентът се случва три дни след неуспешен опит за нападение срещу друг танкер, MV Stolt Sagaland, край бреговете на Сомалия. Двата инцидента са сигнал за евентуално възобновяване на пиратската дейност в района от май месец 2024 г.

Пиратството край Сомалия достига своя връх между 2008 и 2012 г., когато десетки кораби бяха отвличани за откуп, но сериозно международно военно присъствие, включително мисии като EUNAVFOR („Операция Atalanta“) и други патрули, които значително повишиха риска и разходите за пиратствата, бяха причина тези инциденти в района да намалеят.

През последните години обаче се наблюдава частично възраждане на пиратската активност поради нестабилността в региона и намаленото присъствие на патрулни сили.

