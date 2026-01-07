Григор на Димитров отново на корта в четвъртък

кадър: youtube

Григор Димитров ще изиграе срещата си от втори кръг на АТР 250 турнира в Бризбън срещу Рафаел Колиньон в четвъртък (08.01).

Това стана ясно, след като организаторите обявиха програмата за сряда. В нея има страхотни срещи също и за сряда, допълва tenniskafe.com.

Даниил Медведев и Франсис Тиафо ще премерят сили в дневната сесия, а във вечерната ще гледаме тандема Ник Кирьос/Танаси Кокинакис.

Арина Сабаленка и Паула Бадоса също имат среща на двойки, а в действие ще бъде и Аманда Анисимова.

Програма за сряда:

Пат Рафтър Арена, от 3:00

Джесика Пегула – Анна Калинская

Не преди 05:00 часа: Даниил Медведев – Франсис Тиафо

Иржи Лехечка – Себастиан Корда

Не преди 10:30: Аманда Анисимова – Кимбърли Байръл

Не преди 12:00: Кирьос/Кокинакис – Ребо/Думбия

