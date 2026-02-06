Гуцанов: Правим такава реформа в момента, каквато не е правена от 1990 година

Редактор: Недко Петров

Закрихме 15 дома за възрастни хора и отнехме 19 лиценза. В пъти повече сами си ги върнаха лицензите, като видяха че вече мерките са по-различни от Агенцията за качество на социалните услуги. Всичките тези хора, които ги изведохме от Къщите на ужасите, са настанени в домове, които са наистина такива, каквито трябва да бъдат, за да има нормални условия. Ние правим в момента такава реформа, каквато не е правена от 1990 година.

Това заяви социалният министър в оставка.

Защо казвам това? Защото вкарваме над 800 милиона в ремонта на всичките 81 домове за възрастни хора, които са държавни и са делигирани към общините. Средствата ги предоставихме на общините, те да направят нужните ремонти. От тези 81 дома 12 вече сме ги открили. Средствата бяха загубени, но успя целият екип на министерството, тъй като като това не е само моя заслуга, а на всички хора, които работеха в министерството, да успеем да ги спасим, тъй като това бяха европейски пари, продължи Борислав Гуцанов.

Откриваме нови над 250 услуги. Успяхме да направим така, че открихме нови пет дома само от сумата, относително скромна сума под 500 000 лева, за 101 места. Последните седем правителства имат открити три дома за 50 места, а ние открихме 101 места, и още 40, живот и здраве, след няколко седмици ще бъдат открити. Това вече наистина говори много за това какво и как е направено в цялата тази област, каза още в „Лице в лице“ Гуцанов.

