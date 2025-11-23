Хаджиевски: Омнениха гол на Спартак, който бе чист като сълза

Снимка: Булфото

Треньорът на Спартак Варна изгледа на видеозапис мача в Стара Загора и е категоричен, че са били ощетени от съдията.

„Голът на Шанде, който не бе зачетен през първото полувреме, бе чист като сълза. От пейката аз не можах да видя добре ситуацията, но после гледах няколко пъти потворението. Твърдя, че реферът взе грешно решение, тъй като Стояновски не е пред вратаря на Берое, а вдясно от него, и не може да се говори, че му пречи“, заяви Гьоко Хаджиевски.

Разбра се още, че централният защитник Матео Петрашило отпада за домакинството с ЦСКА в събота, тъй като ще бъде наказан за един мач заради натрупани жълти картони.

Днешната тренировка на „соколите“ на спортен комплекс „Локомотив“ пък бе отменена от Хаджиевски, тъй като внезапната буря наводни терена. Гьоко прецени, че не е редно да рискува здравето на играчите и ги вкара във фитнеса.

