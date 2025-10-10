Хората настръхнаха: Наводнение в Русенско затвори пътя към казана за ракия

Мая Иванова: Кадри: Нова ТВ

Хора в Русенско настръхнаха, наводнението затвори пътя към местен казан за варене на ракия, предаде от мястото Нова телевизия.

Прелива, там е скъсана дигата и стана като езеро, не може да се стигне до имота. Три дена вече, имам клиенти, вече мърморят, че ще се вкисне джибрето, притеснен е собственик на казана за ракия.

В Мартен се изпомпва 800 литра в секунда в река Дунав. Около 275 декара е разливната буферна зона, която вече е пълна и затова изпомпва с помпи на пожарната. Само земеделска земя и казан за ракия, хората няма къде да си сварят ракията, ако се наложи, заяви кметът на Мартен Димо Тонев.

В Русенско удължиха с едно денонощие срока за евакуацията на жителите на село Николово. Причината е повредената стена на езерото Липник. Точно в 13.00 ч. отново активираха системата BG-Alert, обявена е и готовност за евакуация на град Мартен и село Сандрово. А река Янтра заля частично ниви в региона.

Река Янтра спада към Долна Студена, там няма опасност. Направени са огледи на язовирната стена от страна на хидроинженери и геолози, но все още не са излезли със становище. Затова са удължени извънредните мерки с 24 часа. Водата, която се изпомпва от езерото към река Дунав преминава край град Мартен. Там се е скъсала дига.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!