Хороско за сряда: Риби - жилище, Водолей - вехтория, Козирог - етап, Стрелец - съюзник, Скорпион - разум, Везни - точка

Ето хороскопа на Ламята за сряда

Овен

Днес на Вашия любим човек ще бъде доста трудно да разбере, какво искате да му кажете, и никакви Ваши аргументи няма да му окажат нужното въздействие. Затова се постарайте да апелирате не към неговия разум, а към чувствата му: те ще бъдат по-възприемчиви към Вашите думи.

Телец

Бъдете готови за професионални трудности. Идеята, която Ви изглежда изключителна и блестяща, няма да срещне подкрепа у партньорите и колегите. Освен това, някои смелите решения и нововъведения може да Ви донесат репутация на „чудак”, на който не трябва да се вярва, когато става въпрос за действително сериозни неща. Денят е толкова лош за работа, колкото е добър за почивка и разнообразни развлечения. Ще имате много възможности да прекарате приятно времето си. Не се отказвайте от покана за театър, кино или концерт.



Близнаци

На приключване с деловите задачи трябва да използвате сутрешните часове. През деня забележимо ще се засили стремежът Ви към свобода, оригиналност, и откриване на нови страници в деловия и любовния живот. Само че търсенето на независимост може да се натъкне на препятствия. Може да Ви попречи необходимостта спешно да свършите нещо. Ще успеете да се справите, ако на време си съставите план за действие, и се откажете от ненужните и излишно опасни експерименти.



Рак

Днес ще почувствате остра потребност да споделите с някого всичко, което се е натрупало в мислите и душата Ви. В такава ситуация има само един път. Обърнете се към най-верния си приятел и му кажете, че Ви е нужно повече време, за да се изговорите. И сами знаете, че когато приятелите чуят Вашия глас, няма да е нужно да ги молите, за да Ви отделят време. И внимание.



Лъв

Ако се стремите към реализация на професионални амбиции, днес е най-подходящото време . Ако в душата си сте кариерист, вслушайте се в интуицията си, защото точно сега здравият разум може да Ви доведе до задънена улица. Създават се благоприятни обстоятелства за начало на романтични отношения, но Вие сте настроени толкова лекомислено, че едва ли ще отидете по-далеч от романтично приключение. Но пък за сметка на това , времето си ще прекарате твърде приятно.



Дева

Денят ще Ви зарадва с промени в личните отношения. Чувствате се по-уверено и ще забравите за много съмнения и тревоги. В миналото ще „отидат” и обидите, каращи Ви съвсем до скоро да страдате. Ще укрепнат роднинските и приятелските връзки, и въобще позициите Ви ще станат по-надеждни. Възможни са приятни подаръци и изгодни покупки. Дори и да похарчите голяма сума за покупки, приятните емоции ще оправдаят всички разходи. В създадената атмосфера се постарайте да си осигурите една незабравима вечер.



Везни

Неутрален ден от всяка гледна точка, освен романтичната, където влиянието на позитивните тенденции ще бъде осезаемо. Днес ще можете да решите много лични проблеми, ако се отнесете към тях сериозно, а не оставяте нещата на самотек. В общуването с любимия човек избягвайте недомлъвките. Колкото сте по-искрени , толкова ще бъде по-добре. Възможно е преодоляване на разногласията с по-възрастни роднини и стари приятели, не одобряващи някои Ваши постъпки в близкото минало. Ако продължавате да държите на обичайния си начин на действие, това няма да Ви помогне по никакъв начин да постигнете успех. Абстрахирайте се от всичко, и си спестете неразбориите и усложненията.



Скорпион

Вашите расъждения са противоречиви, а постъпките - необмислени. Вие прекрасно разбирате това, но отказвате да се вслушате в здравия разум. Какво пък - през първата половина на деня може да се почудите, но през втората все пак ще трябва да се настроите на по-сериозен лад. Старайте се да избягвате споровете, защото днес няма да можете да постигнете победа в тях, а Вие не обичате да губите. Всяка остра дискусия би Ви донесла само обида и разстройване. Не е желателно да обсъждате сериозни проблеми с представители на противоположния пол, и в частност - с тези, които са Ви симпатични.



Стрелец

Бъдете внимателни! В този ден конкурентната борба ще се обостри, а Вашите неотдавнашни съюзници неочаквано може да се окажат от другата страна на барикадата. Желателно е да разчитате само на своите сили, особено ако става дума за решаване на важни въпрои, свързани с дългосрочно планиране. Настроени сте за общуване и затова денят ще бъде щедър на контакти и интересни срещи. Помнете, че на запознанствата от днес не трябва да се отдава голамо значение - те са мимолетни, колкото и да са приятни.



Козирог

Днес на Вашия любим човек ще бъде достат трудно да се помири с това, че е завършил някакъв пореден етап от Вашите отношения.Опитайте се да го убедите, че скоро започва следващия, а той ще бъде много по- добър, по-ярък, топъл и интересен от предходния.



Водолей

Да се свиете на кравай, да се заврете в най- длечния ъгъл и да се покриете с някаква вехтория.... Да, днес не сте най- общителния човек, а и не искате да бъдете. А и по принцип, никой не Ви кара... Общуването с любимия може да ограничите до ласкава целувка или СМС, състоящ се само от две думи: „Обичам те”, и всичко ще бъде достатъчно.



Риби

Очаква Ви нещо ново. Нов проект? Ново жилище? Нова любов? Възраждане на надеждата? Нова енергия? Нов вид спорт? Нова кола? Стара кола, миришеща на нова, благодарение на нечия блестяща идея да продава спрей с миризма на нова кола? Каквото и да е, може да се окаже доста вълнуващо....

