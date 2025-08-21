Христо от Бели извор: Няма мърдане, ставаме богати с еврото

Редактор: Недко Петров

Започна обучение за смяната на левове с евро в пощенските станции. В село Бели извор живеят 700 души. Докато пръска, Иванка Кръстева обяснява, че няма никакви притеснения, но и няма какво да обменя. Ние строихме в момента, даже продължаваме. Честно казано, сме на нулата. И двамата сме с пенсии, с които да може да се прехранваме, разкри тя.

В пенсионерския клуб също са спокойни. Пощата им е една от най-модерните в областта, а доверието в служителката е безрезервно.

Ма, нищо ма не тревожи. То всичко е нарисувано. Няма мърдане. Влизаме в еврото и ставаме богати, казва Христо Вълчев.

Обмяната ще се извършва с документ за самоличност и пълномощно по образец, ако се сменят левове в полза на друго лице. Упълномощеният трябва да носи личната си карта и оригинално пълномощно с копие от личната карта на упълномощителя.

Това, което не трябва да притеснява хората, е, че личните карти ще се сканират, но ще се запазват в софтуер. Другото, което притеснява хората, е как служителите ще изчисляват еврото.

Те няма да го смятат, тъй като има вече създаден софтуер. След въвеждане на левовете равностойността ще излиза и на хартия, и на системен бон, и ще се дава на клиента, за да види хилядите лева на колко евро отговарят.

Категорично подправени евробанкноти през пощите няма как да циркулират, тъй като станциите се зареждат само с банкноти от БНБ и търговската банка, с която дружеството оперира.

Съветът към хората е обмяната да се извършва само в поща и банка, за да няма ужилени, информира бТВ.

