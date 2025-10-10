ИТН оттегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Снимка: Булфото

Предложените от "Има такъв народ" (ИТН) промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие, ще бъдат оттеглени, съобщи председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Говорих със Слави Трифонов (председателят на ИТН - бел. ав.) сутринта и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове - и той, и ние не ги приемаме, каза Бойко Борисов, цитиран от БТА.

Вчера парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промените в Наказателния кодекс. "Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева", е записано в предложението на ИТН. Под информация за личния живот по смисъла се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, пише в законопроекта.

