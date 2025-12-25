Икономист: ЕС ерозира отвътре като Римската империя

Кадър Нова Тв

Експерт привлече вниманието върху себе си с това, което каза.

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов направи мрачен паралел между сегашното състояние на Европейския съюз и упадъка на Римската империя. В свой критичен анализ той посочва, че съвременният Брюксел все повече напомня на късния Рим, където вътрешното разложение, корупцията и социалното неравенство са били основните причини за краха.

"Рим не падна за един ден. Той ерозира отвътре, разяждан от корупция, социално неравенство и неспособност да контролира собствените си граници и легиони", отбелязва Любослав Костов. Според него днешната европейска администрация се е превърнала в "лабиринт от бюрократични директиви", който често е по-зает със самосъхранение и регулации, отколкото с реалните нужди на гражданите.

Икономистът подчертава, че първоначалните идеи за мир и солидарност, възникнали след Втората световна война, днес се изпаряват. На тяхно място идва студеният прагматизъм на финансовите сметки. Той описва администрацията в Брюксел като чудовищна структура, която се интересува повече от "кривината на бананите", отколкото от социалното изключване.

"Упадъкът на ЕС не е въпрос на външна заплаха, а на вътрешно разложение", категоричен е Любослав Костов. Според него именно тази отчужденост на институциите ражда нарастващия евроскептицизъм в държавите членки.

Анализът на икономиста засяга и дълбокото разделение между държавите в блока. Той сравнява ЕС със семейство, което се събира само за да си раздели наследството. Богатият Север гледа с подозрение към Юга, а Изтокът се бори за суверенитет срещу "диктата" на старите членове.

"В свят на възраждащи се империи (Китай, Русия, САЩ), ЕС изглежда като икономически гигант с политическа душа на джудже", заявява още Любослав Костов. Той припомня, че от "Европейската общност за въглища и стомана" не са останали нито въглищата, нито стоманата, а само протоколи и процедури за нарушения.

Според икономиста краят на всяка империя започва тогава, когато хората изгубят вяра в нейната кауза и започнат да виждат в нея повече пречки, отколкото възможности за бъдещето, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!