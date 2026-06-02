Инженер за Баба Алино: Инвеститорът и преди заобикаляше правилата с рушвети

снимка: МРРБ

Случаят със строителството в местността Баба Алино е пример за "категоричен цинизъм" и "дързост" в незачитането на държавата и правовия ред. Казусът трябва да остане нарицателен за начина, по който не бива да се реализират строителни инвестиции.

Това каза в предаването на Радио Варна "Новият ден" експертът по строителен надзор инж. Валентин Пенчев, който сподели, че е имал професионален контакт с инвеститора и лично с Олег Невзоров в близкото минало - по друг проект - реновиране на сграда - недвижима културна ценност. Прекратява взаимоотношения с компанията заради порочни практики, на които става свидетел. От компанията са правили опити за въздействие върху определени инстанции - буквално с рушвети, посочи Пенчев.

Той разказа, че в конкретния случай със стара сграда на ул. "Братя Миладинови" 11, инвеститорите настоявали за промени в одобрения проект, които изисквали съгласуване с Министерството на културата - процедура, която често отнема години. Именно тогава, твърди инженерът, се появили идеи за заобикаляне на установения ред.

Пенчев допълни, че след поредица от разговори и натиск е решил да прекрати професионалните си отношения с възложителите. Оттогава, по негови думи, няма никакви контакти с тях.

Според експерта обаче с казуса "Баба Алино" именно местната администрация носи основната отговорност за контрола върху строежите от четвърта и пета категория, каквито по всяка вероятност са и обектите в спорната местност.

Учудващо бездействие от страна на Община Варна, каза той, като подчерта, че законът ясно разписва кой контролира подобни строителни дейности.

Той определя като професионално несъстоятелни предложенията вече готовите постройки да бъдат използвани в обществен интерес.

Пенчев посочи, че такъв акт може да бъде оприличен с национализация, а трябва да бъдат спазвани всички закони.

Експертът е на мнение, че трябва да се пристъпи към издаване на необходимите констативни актове, заповеди за спиране на строителството, както и прекъсване на електро- и водоснабдяването до изясняване на случая.

Що се отнася до евентуалното премахване на незаконните постройки, Пенчев не очаква това да стане скоро.

До конкретно събаряне съм убеден, че няма да се стигне в близките години, прогнозира той, аргументирайки се с дългите административни и съдебни процедури, които обикновено съпътстват подобни казуси.

