реклама

Иран: Ударихме офиса на Нетаняху

02.03.2026 / 14:02 1

Кадър Ютуб

Иранската революционна гвардия съобщи, че ракетните им атаки са били насочени към офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху и щаба на командира на израелските въздушни сили.

„Офисът на престъпния премиер на ционистския режим и щабът на командира на въздушните сили на режима бяха набелязани“, се казва в изявление на Иранската революционна гвардия, предадено от Фарс Прес и БГНЕС.

В него се посочва, че при атаката са били използвани ракети „Кейбар“.

Припомня, че на 28 февруари Израел и САЩ предприеха безпрецедентни по мащаб атаки срещу Иран, а Ислямската република отговори с ракетни удари в целия регион.

Засега няма потвърждение от Израел.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 1 минута)
Рейтинг: 578879 | Одобрение: 110799
Хейбар, не Кейбар е ракета със среден радиус от 2000 км и маневрираща бойна глава от 1500 кг пусната на въоръжение през 2023....Трудна за сваляне, определено според американски специалисти....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама