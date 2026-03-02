Иран: Ударихме офиса на Нетаняху
Кадър Ютуб
Иранската революционна гвардия съобщи, че ракетните им атаки са били насочени към офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху и щаба на командира на израелските въздушни сили.
„Офисът на престъпния премиер на ционистския режим и щабът на командира на въздушните сили на режима бяха набелязани“, се казва в изявление на Иранската революционна гвардия, предадено от Фарс Прес и БГНЕС.
В него се посочва, че при атаката са били използвани ракети „Кейбар“.
Припомня, че на 28 февруари Израел и САЩ предприеха безпрецедентни по мащаб атаки срещу Иран, а Ислямската република отговори с ракетни удари в целия регион.
Засега няма потвърждение от Израел.
