Иран изстреля ракети към Кипър

Карта НИРС

Иран е изстрелял две ракети към Кипър, където има военни бази на Великобритания. Новината потвърди военният министър на Лондон Джон Хийли. За пръв път Техеран насочва атаките си към европейска цел, коментират световните медии.

"Сигурни сме, че не са се целили в нашите бази", коментира Хийли, цитиран от "Индипендънт", но добави, че случаят показва колко безразборна е ответната операция на Иран. Няма данни за поразени обекти на този етап

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!