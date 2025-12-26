В края на 90-те години Гари Уиник въплъщава калифорнийската мечта, но губи 6 млрд. долара

Снимка: Пиксабей

В края на 90-те години на миналия век Гари Уиник въплъщава калифорнийската мечта в най-екстравагантната ѝ форма. Този финансист от Лонг Айлънд финансира зоопарка в Лос Анджелис с милиони долари, приема Бил Клинтън и се готви да купи „най-скъпата къща в страната“. Основател на Global Crossing, компания, която обещава да покрие земното кълбо с оптични кабели, той се гордее с богатство, оценено на 6,2 милиарда долара и е класиран от Los Angeles Business Journal като най-богатия човек в града, посочва БГНЕС.

Успехът му изглежда толкова поразителен, че както писа „Лос Анджелис Таймс“ през 1999 г., „той е толкова богат, че лоялната му икономка, на която даде акции в компания, която основаваше, сега самата тя е милионерка. Тя е на път да си намери собствена икономка“. След смъртта му на 76-годишна възраст през 2023 г., перфектният образ се пропука. Зад множеството трофеи – легендарно имение в Бел Еър, наречено Casa Encantada, къща на плажа в Малибу, Калифорния, нюйоркски pied-à-terre в Шери-Недърланд, колекция от произведения на изкуството, достойна за най-големите музеи – се крие далеч по-малко бляскава истина: Гари Уиник отчаяно изпитва недостиг на пари и потъва в дългове.

79-годишната му вдовица Карън Уиник сега се бори да запази домовете, произведенията на изкуството и дори бижутата на двойката, всички заложени като обезпечение за огромен заем. „Как това не беше решено по-добре, е напълно извън обяснението ми“, казва Лори Хайланд, видна фигура в луксозните недвижими имоти в Лос Анджелис, чийто съпруг, Джеф Хайланд, е бил дългогодишен приятел на Гари Уиник.

Историята на Гари Уиник илюстрира една обезпокоителна съвременна реалност: на върха на социалната пирамида богатството често е илюзия. Макар че на хартия богатствата могат да възлизат на милиарди, те често са просто обещания за бъдещо покачване на стойността им. Това е достатъчно, за да служи като обезпечение за заеми и финансиране на екстравагантен, но рисков начин на живот. Докато лихвените проценти остават ниски, пазарите се покачват и доверието се запазва, системата функционира. Но веднага щом динамиката се обърне, разликата между декларираното богатство и наличните парични средства може да бъде потресаваща.

Когато основава Global Crossing през 1997 г., Гари Уиник прилага една проста, но визионерска идея: с разпространението на интернет, тези, които притежават неговата инфраструктура – ​​подводните кабели – ще контролират бъдещето на комуникациите. Първият трансатлантически кабел между Съединените щати и Обединеното кралство бързо се превръща в проект за глобална мрежа. „Имаше големи телекомуникационни компании, търгувани на абсурдни оценки. Беше бързо и яростно. Шумът беше невероятен“, спомня си Ромео А. Рейес, тогава анализатор в Jefferies. Между 1999 и 2001 г. Гари Уиник прибира близо 730 милиона долара от продажби на акции.

Парите бързо били инвестирани в недвижими имоти, ценни дървесни видове и картини на стари майстори. През 1988 г., докато набирал средства за Джордж Х. У. Буш, Гари Уиник открил Casa Encantada, обширно имение от 8,5 хектара в Бел Еър, с къща с площ от приблизително 3700 квадратни метра с изглед към кънтри клуба Бел Еър. Имотът, построен през 30-те години на миналия век и по това време собственост на милиардера Дейвид Мърдок, му напомнял за именията на Голд Коуст в Лонг Айлънд, които го очаровали като дете. През 2000 г., в разгара на славата си, Гари и Карън купили имението за 94 милиона долара, абсолютен рекорд за къща в Съединените щати. След това те отделили десетки милиони в ремонти, ръководени от звездния архитект Питър Марино, като привлекли мазачи от Bellagio в Лас Вегас и парижки занаятчии, които да работят по стените на трапезарията.

Този разкошен начин на живот, изпълнен с екстравагантни партита и харчене, струваше милиони долари всяка година. И все пак, 2002 г. бележи фалита на Global Crossing. Десетки милиарди долари пазарна капитализация изчезнаха, което доведе до съдебни дела от акционери за Гари Уиник, които той уреди за 55 милиона долара. Начинът на живот на двойката обаче изглеждаше незасегнат.

Гари Уиник се преоткри като сериен инвеститор в технологиите и медиите. За кратко той ръководи T+Ink, стартъп компания за „умно мастило“, и се включи в MD Insider, чиято цел беше да класира лекари, използвайки големи данни. Но сделките се усложниха, споровете се натрупаха, а адвокатските такси скочиха рязко. През 2016 г. той инвестира 4 милиона долара в Qello, платформа за стрийминг концерти, предназначена да завладее Азия. Начинанието обаче приключи с фалит през 2020 г. и със съдебни спорове с инвеститори, които твърдяха, че са били измамени. Междувременно неговата компания WCO Spectrum беше съдена от T-Mobile, която го обвини през 2023 г. в организиране на „национална престъпна схема“, включваща придобиването на лицензи за честоти, притежавани от училища.

През 2020 г., след като останал без пари, Гари Уиник се обърнал към стар приятел Ричард Реслър, съосновател на групата за недвижими имоти CIM. Той получил въртящ се кредит на стойност 100 милиона долара, 60 милиона долара от които били използвани за погасяване на съществуващ заем от HSBC, а останалата част била предназначена за финансиране на бизнеса му. Обезпечението било значително: Casa Encantada, домът в Малибу (регистриран на имената на тримата им синове), произведения на изкуството и бижута. През 2023 г., с нарастването на съдебните такси, дългът към CIM нараснал драстично. През юни Casa Encantada била обявена за продажба за 250 милиона долара – стратосферна цена, предназначена да му помогне да се възстанови.

На 3 ноември 2023 г. Гари Уиник почина внезапно. Едва тогава Карън разбира за мащаба на щетите. Гари управляваше финансите на домакинството ни. Не знаех, че в годините преди смъртта му той е бил изправен пред значителни финансови изисквания. Не знаех, докато не почина, че сме силно задлъжнели и че Гари се нуждае от пари, за да изплаща дългове и да поддържа начина си на живот, разказва един от пострадалите инвеститори пред съда.

Съпругата му открива, че дори венчалната ѝ халка е била използвана като обезпечение за заем. През 2024 г. адвокатската кантора Winston & Strawn я съди за приблизително 314 000 долара неплатени такси. Семейство Уиник спира да извършва плащания към CIM. Дългът вече е 155 милиона долара. На 26 септември CIM уведомява за възбраната на Casa Encantada и дома в Малибу и насрочва търг.

Изправена пред перспективата да загуби дома си, семейните спомени и по-голямата част от активите си, Карън Уиник се бори в съда. Тя обвинява CIM, че е създала „схема за заем с опция за покупка“ – заем, предназначен да доведе до изземване на активите ѝ , което би я оставило „на практика без средства“. Тя твърди, че Реслер, милиардер и дългогодишен приятел на съпруга ѝ, се е „възползвал“ от него. CIM нарича тези обвинения „фантазии“ и посочва, че Карън е продължила да тегли от кредитната линия след смъртта на Гари.

На 17 декември 2025 г. в Помона, на около 50 километра от Лос Анджелис, се разиграва последният акт от едно спускане в ада. Именно там е трябвало да се проведе търгът на двата най-екстравагантни имота на двойката. Casa Encantada и къщата в Малибу в крайна сметка така и не са обявени от аукционера. В последния момент адвокатът на Карън постига спешно спиране на производството, докато апелативен съдия разглежда делото.

