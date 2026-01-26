Избраха Симеон Николов за най-добър разпределител в руското първенство

Снимка: Булфото

Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в руското първенство по волейбол. В анкетата, проведена сред феновете, българският национал спечели 55 процента от гласовете, предаде БНР.

19-годишният плеймейкър прави силен първи сезон с екипа на "Локомотив" (Новосибирск), където треньор е Пламен Константинов. Николов изпревари Константин Абаев от "Зенит" (Казан), за когото останаха 23 на сто от вота. На трето място е Роман Порошин от "Белогорие" с 19 процента.

Между 26 и 29 януари треньорите на отборите в руския шампионат ще определят идеалния състав на полусезона, който ще бъде обявен на 30 януари.

Припомняме, че Симеон Николов е сребърен медалист от Световното първенство във Филипините през миналата година. Той е син на Владо Николов, а брат му Александър също е част от националния ни отбор за мъже.

