Избраха рисовете Севар и Вихра за най-романтична двойка във варненския зоопарк

кадри: Нова тв

По повод Свети Валентин Варненският зоопарк организира за пореден път конкурс за най-романтична двойка сред обитателите си.

Потребителите в социалните мрежи имаха възможност да гласуват за любимите си двойки животни, като сред фаворитите тази година бяха леопарди, маймуни, камили, кенгуру и черни лебеди.

Според ветеринаря д-р Михаил Василев животните проявяват различни форми на любовно поведение - мъжките леопарди маркират територията си с миризми, а птиците показват привързаност чрез сложни брачни танци. Зоологът Пламена Каразутева добавя за Нова тв, че черните лебеди демонстрират грация в жестовете си, кенгуруто се прегръща постоянно, а камилите остават неразделни.

След оживено гласуване публиката постави на първо място двойката рисове.

„През размножителния период мъжкото следва женската и издава специфични нежни звуци – като зов, който се проявява само тогава“, обясни д-р Василев.

"Зоолозите се надяват, че победителите скоро ще имат и потомство", добавя Пламена Каразутева. Конкурсът цели да покаже, че любовта и романтиката съществуват и сред животните, а не само при хората.

