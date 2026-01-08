КС даде срок на Апелативния съд във Варна да отстрани нередовности на искането си относно и.ф. главен прокурор

Булфото

Конституционният съд (КС) даде срок на Апелативен съд - Варна да отстрани в 14-дневен срок нередовности на искането си относно изпълняващия функциите главен прокурор, съобщиха от пресцентъра на съда.

Разпореждането е на председателя на Конституционния съд Павлина Панова, като то е изготвено на 5 януари. В него се уточнява, че искането на Апелативен съд - Варна е затова дали противоречи на Конституцията текстът в Закона за съдебната власт (бел. ред. чл. 173, ал. 15) относно предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор, определянето на временно изпълняващ функциите и срокът, в който едно и също лице ги изпълнява. Също така варненският съд пита Конституционния съд как да тълкува разпоредбата - като такава, която не засяга заварени случаи или последиците й обхващат и лица, определени за изпълняващи функциите на Главен Прокурор преди влизането й в сила.

Според председателя на КС искането не отговаря на изискванията в закона за неговата мотивираност и относно това в какво се състои то.

Искането трябва да съдържа ясно посочване на кои конституционни разпоредби противоречи законовият текст, като се изложат аргументите на сезиращия съд за това противоречие. Искането не съдържа аргументация за посочените обстоятелства. Задължение на вносителя е да очертае предмета на искането по недвусмислен начин, се уточнява в разпореждането. Също така се посочва, че съдебният състав може да пита КС заради установено несъответствие на приложимия за решаване на спора по делото закон с Конституцията, а не за „възникналото съмнение“, като отправя до КС въпрос дали законова разпоредба противоречи на Конституцията.

В него е посочено още, че при така изложените мотиви в искането във втората му част липсва яснота относно неговия предмет, доколкото не може да бъде установено по несъмнен начин задължително тълкуване на коя конституционна разпоредба се иска от КС. В искането липсва посочена отделна разпоредба или разпоредби на Конституцията, на които вносителят иска тълкуване с цел да се установи техният обхват и смисъл, а се иска отговор на конкретно поставени въпроси относно законова разпоредба, се казва в разпореждането.

В случай, че бъдат изпълнени указанията, ще бъде образувано конституционно дело. Ако не бъдат отстранени в дадения срок недостатъците на искането, председателят насрочва заседание на Конституционния съд, който решава дали искането да бъде върнато, се посочва още в съобщението на Конституционния съд, предаде БТА.

На 16 октомври 2025 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да не иска от Народното събрание автентично тълкуване на нормата на чл. 173 ал.15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Решението беше взето единодушно след кратък дебат.

По-раноу на 7 октомври, Съдийската колегия взе решение с шест гласа "за" и трима "против" да се отправи предложение до Пленума на ВСС да реши да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт.

По отношение текста от ЗСВ членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му за тази длъжност.

В началото на октомври два състава на Върховния касационен съд отказаха образуването на производства по депозирани искания от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на наказателни дела. Според ВКС Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор.

Текстът на чл. 173 ал. 15 се отнася до Главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и гласи: При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд, се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.

