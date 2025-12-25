Какво се случи с актьорите от "Сам вкъщи" и къде са сега

Кадър ютуб

„Сам вкъщи“ и „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ са сред най-популярните семейни филми, които никога не се уморяваме да гледаме отново по време на новогодишните празници. Междувременно първият филм навърши 35 години тази година, а вторият - 33.

RBC Life проследи какво се е случило с актьорите, изиграли главните и поддържащите роли през това време

Маколи Кълкин - Кевин Макалистър

По време на снимките на 9 г. , днес на 45 г.

Той дебютира във в киното на петгодишна възраст. Във филма „В полунощ" ролята му е толкова малка, че дори е споменат в надписите. В друг от ранните филми на Кълкин, а в „Роден на четвърти юли“ всички сцени с него са изрязани. Година по-късно Джон Хюз, който е работил с актьора по „Чичо Бък“, съветва режисьора Крис Кълъмбъс да го избере за главната роля в „Сам вкъщи“, но Кълъмбъс все пак решава да проведе кастинг, след като вижда стотици деца. В крайна сметка изборът на Хюз изглежда най-подходящ и след излизането на филма Кълкин става световна звезда и дори получава номинация за „Златен глобус“ на десетгодишна възраст.

Хонорарът на момчето за първия филм е 100 000 долара, а за втория, „Сам вкъщи 2“, излязъл две години по-късно, печели 4,5 милиона долара. Това го прави най-високоплатеният детски актьор в историята на Холивуд. За филма със символичното заглавие „Ричи Рич“ Кълкин получава почти двойно повече, но инвестицията не се изплаща: критиците критикуват работата. Последвалите проекти с участието на Кевин Макалистър, който играе ролята, също са неуспешни. Кариерата му е повлияна негативно и от претенциите на баща му за многомилионни хонорари и постоянните му опити да промотира другите си синове в индустрията (между другото, по-малкият брат на Маколи, Кийрън Кълкин, все още участва във високорейтингови сериали като „Succession“ и „Fargo“ и играе Цезар Фликърман във филмовата адаптация на „Игрите на глада: Зората на жътвата“). Поради разногласия родителите на актьора се разделят и той си взема творческа пауза. Маколи не се появява отново в актьорската игра до 2000-те години, играейки само второстепенна роля в музикален видеоклип на рок групата Sonic Youth.

В началото на новия век Кълкин се опитва да съживи актьорската си кариера, появявайки се във филмите „Party Mania“, „Игрите на глада: Зората на жътвата“ и „Saved!“, но те не постигат същия оглушителен успех като поредицата „Home Alone“. През 2004 г. 24-годишният актьор е арестуван за притежание на забранени вещества. Оттогава той се занимава с озвучаване и реклами, а също така се появява по телевизията като гост-звезда, играейки себе си. Маколи Кълкин се завръща в медийното полезрение едва през 2020 г., когато създателите на „Американска история на ужасите“ успяват да го убедят да вземе епизодична роля. А креативният директор на Gucci Алесандро Микеле привлича актьора да участва в неговото холивудско шоу, като по този начин си осигурява рекордна медийна и социална медийна видимост.

През 2022 г. той дава гласа си на анимационния филм „Entergalactic“ (заедно с Кид Кюди, Джесика Уилямс, Тай Дола $ign и Тимъти Шаламе). През 2024 г. участва в сериала Fallout, а през 2025 г. озвучи злодея Катрик Линксли в анимационния филм Zootropolis 2.

През декември 2023 г. Маколи Кълкин получи звезда на Алеята на славата в Холивуд. Катрин О'Хара, която изигра майката на Кевин Макалистър в „Сам вкъщи“, и актрисата Наташа Лион („Руска кукла“) присъстваха на церемонията.

През 2025 г. Кълкин заяви, че не изключва възможността да се завърне към ролята на Кевин Макалистър в евентуално продължение на филмовия франчайз „Сам вкъщи“. Според актьора, той „не би бил категорично против“ да играе Кевин отново.

„Имам тази идея. Или съм вдовец, или съм разведен. Отглеждам дете и всичко останало. Работя много усилено и не му обръщам достатъчно внимание, а един ден той се разстройва толкова много, че ме изхвърля от собствената ми къща. Детето не ме пуска вътре и поставя капани“, каза Кълкин.

От 2017 г. актьорът е във връзка с Бренда Сонг, звезда от „The Suite Life of Zack & Cody“. Двойката има двама сина.

Джо Пеши - крадецът Хари

По време на снимките на 47 г., днес на 82 г.

Джо Пеши участва в „Сам вкъщи“ вече като холивудска звезда. Той е имал роли във филми като „Разяреният бик“, „Имало едно време в Америка“ и „Добри момчета“. За ролята си в последния Пеши дори печели „Оскар“ за най-добър поддържащ актьор, но именно коледният франчайз с участието на Джон Хюз и Крис Кълъмбъс му донася световна популярност. След това Пеши се завръща към работата си с Мартин Скорсезе, участвайки в „Казино“ и „Ирландецът“, въпреки че дълго време отказва ролята в последния, защото не иска да се появява отново в баналната гангстерска роля. Пеши поставя актьорската си кариера на пауза в края на 90-те години, за да се посвети на музиката: той записва хумористичен джаз албум „Винсент ЛаГуардия Гамбини пее само за теб“, който кръщава на героя си от филма „Братовчед ми Вини“.

През 2023 г. Пеши участва в драмата на Джак Хюстън „Денят на битката“, както и в комедийния сериал „Нищо“, където си партнира с Пийт Дейвидсън и Еди Фалко. Има дъщеря, Тифани, родена през 1992 г., от бившата си съпруга, актрисата Клаудия Харо.

Даниел Стърн - крадецът Марвин

По време на снимките на 33 г., днес на 68 г.

По времето на снимките на „Сам вкъщи“ Даниел Стърн вече е известен с комедийните си роли, които изпълнява не само във филми, но и в бродуейски продукции. Той има опит и в озвучаването на анимационни филми, писането на сценарии и режисурата – режисирал е няколко епизода на „Чудните години“ и „Манхатън“, минисериала „Истинските диваци“ и други, както и бейзболната комедия „Новобранец на годината“. Една от най-скорошните му актьорски роли е в телевизионните сериали „Избори“ и „За цялото човечество“, но нито една от тях не доближава Стърн до популярността, на която се радва през 90-те години.

През 2024 г. актьорът публикува мемоарите си „Сам вкъщи“, в които разказва за възходите и паденията на холивудската си кариера, както и за живота си извън екрана, по време на който се бори с дислексия (нарушение при четенето) и се опитва да бъде скулптор, животновъд и фермер.

Катрин О'Хара - Кейт Макалистър, майката на Кевин

По време на снимките на 36 г., днес на 71 г.

След като дебютира на екрана през 1976 г., по времето, когато участва в култовата семейна комедия „Сам вкъщи“, Катрин О'Хара вече има десетки проекти зад гърба си, включително „След работно време“ на Мартин Скорсезе, „Само вкъщи“ на Тим Бъртън. „Бийтълджус“ и „Горещо“ на Майкъл Никълс. След ролята си на майката на Кевин Макалистър, която ѝ донесе световна слава, О'Хара не само продължи активно да се занимава с актьорство, но и се пробва в нови насоки – например като сценарист, режисьор и актриса за озвучаване (гласът ѝ се използва в анимационните филми „Пилешко малко“, „Отвъд живия плет“, „Чудовище в Париж“, „Франкенвини“ и „Семейство Адамс“). През 2021 г. О'Хара озвучи Алма в анимационния филм „Семейство Адамс“. „Глобално закръгляване“, а след това получи първия си „Златен глобус“ за ролята си в сериала „Шитс Крийк“, както и награда на Гилдията на екранните актьори и награда „Еми“.

През последните години Катрин О'Хара продължи активно да участва в нашумели проекти. През 2023 г. тя участва в криминалната драма на Netflix „Pain Dealers“ и също така озвучи Брук в анимационния филм на Дисни „Елементарно“. В първия сезон на нашумелия сериал „Последните от нас“, Катрин О'Хара изигра ролята на Гейл Линден - психотерапевтът на Джоел.

През 2024 г. тя озвучи герой в анимационния филм „Див робот“, отново с участието на Педро Паскал. Същата година тя се появи в „Бийтълджус“ на Тим Бъртън, а през 2025 г. участва в успешния сериал на Apple TV+ „Movie Studios“.

Джон Хърд - Питър Макалистър, бащата на Кевин

По време на снимките на 44 г., умира през 2017-та на 71 г.

Джон Хърд дебютира в киното през 70-те години на миналия век, така че по времето, когато участва в „Сам вкъщи“, той вече имаше достатъчен актьорски опит. Подобно на Пеши и О'Хара той успява да работи със Скорсезе във филма „След работно време“, а също така играе с Том Ханкс в комедията „Голям“ и телевизионния сериал „Закон и ред“. Хърд предимно участва в телевизионни сериали: сред неговите заглавия са „Семейство Сопрано“, „От местопрестъплението Маями“, „Бягство от затвора“ и „Антураж“. Общо актьорът има 180 роли, последната от които е изиграл през 2017 г. (включително драмата „Приказката“ с Лора Дърн).

През юли 2017 г. Хърд е открит в калифорнийски хотел, където се е възстановявал от операция на гръбначния стълб, починал след сърдечен арест.

Робъртс Блосъм - старецът Марли

По време на снимките на 66 г., починал през 2011 г. на 87 г.

Актьорската кариера на Робъртс Блосъм започва през 1955 г. на театралната сцена. По времето, когато участва в „Сам вкъщи“, той вече е ветеран на филмовата индустрия, чиято творческа биография включва участие във филма на Скорсезе „Последното изкушение на Христос“. След снимките с Хюз и Колумбъс, Блосъм успява да се снима в още дузина проекти, най-успешният от които е уестърнът „Бързи или мъртъв“. През 1999 г. обявява оттеглянето си от филмовата индустрия и се захваща с поезия. През 2011 г. актьорът умира от инсулт на 87-годишна възраст.

Тим Къри - портиерът г-н Хектор

По време на снимките на 46 г., днес на 79 г.

Въпреки поразителната си епизодична роля в „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“, Тим Къри е по-известен като актьор на озвучаване. И работата му не се ограничава само до филми и анимационни филми („Дивите Торнбери“, „Гарфийлд: Приказка за две котенца“, „Междузвездни войни: Войните на клонингите“). Благодарение на отличителния си „злодейски“ глас, Къри озвучава и герои в компютърни игри, като например трилогията „Габриел Найт“. Тази работа му позволява да остане активен във филмовата индустрия въпреки инсулт през 2012 г., който го оставя прикован към инвалидна количка.

През 2022 г. той се появява в документалния филм „Теорията на Стивън Кинг“, в който обсъжда ужасяващата си роля на клоуна Пениуайз в оригиналната филмова адаптация на „То“. А през 2024 г. той озвучава Локууд в хорър филма „Поток“.

Бренда Фрикър - птичарката в Сентръл парк

По време на снимките на 47 години, днес на 80 г.

Ирландската актриса Бренда Фрикър започва кариерата си като помощник редактор в The Irish Times, но се увлича по театъра и изоставя мечтата си да стане журналист. Фрикър се изявява в Ирландския театър и Кралската шекспирова компания, но след това най-накрая прави своя телевизионен дебют, където една от най-известните ѝ роли е в сериала „Casualty“. През 1990 г. печели „Оскар“ за ролята си на г-жа Браун в „Моят ляв крак“. След втората част от поредицата „Сам вкъщи“, тя продължи да се появява в телевизионни сериали и филми, като например „The Possessions“.

През 2023 г. тя участва в британския трилър „The Catch“, а също така играе в комедията „The Wonder Club“ с Маги Смит, Лора Лини и Кати Бейтс.

