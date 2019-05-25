Капитанът на Черно море Георги Илиев: Опетниха името ми, но всичко е долна лъжа! Всички сме чисти

Капитанът на Черно море Георги Илиев първи от изхвърлените шестима играчи на “моряците” проговори след скандала. Живата легенда на българския футбол категорично отрече възможността да е играл симулативно при загубата с 1:3 от ЦСКА-София.

“От 21 години съм в Черно море, 12 от тях са в мъжете, като в седем от тях съм капитан. Да се опетни по такъв начин моето име… Първоначално помислих, че е шега. После всичко премина в ярост и гняв. Много тежък момент за мен. Тук съм, за да кажа, че няма такова нещо. Това е една долна лъжа и всичките шестима души сме чисти”, коментира пред bTV Илиев.

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