Карбовски за еврото: Такова фанфарене и клакьорство не е имало и в социализма.
Мартин Карбовски разкритикува позитивния тон относно преминаването към еврото.
Ето какво пише той:
ТВ Награда за социалистически реализъм:
Новините за еврото са велики. С две думи: “…въпреки затрудненията, всичко минава гладко…”
Диви и щастливи участници в анкетите възторжено успокояват от екрана - няма проблеми!
Такова фанфарене и клакьорство не е имало и в социализма.
Гаче ли в Космоса излетяхме, не смяна на валута, най-паче тва е смяна на планетата:))
Това е цивилизационен избор, сменяме планетата, но не казват - кислород ще има ли?!:))
