Катастрофа до Икономическия университет във Варна

Кадър Забелязано във Варна, Х. Лазаров

Нова катастрофа е станала на кръстовището на Икономическия университет във Варна.

Кола е излетяла на тротоара.

Това се вижда от кадри в социалната мрежа от снощи.

Не е ясно още дали има пострадали.

Според автора на видеото е възможно да има блъснат човек на тротоара.

На мястото се вижда, че има полиция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!