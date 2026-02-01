Катастрофа до Икономическия университет във Варна
Кадър Забелязано във Варна, Х. Лазаров
Нова катастрофа е станала на кръстовището на Икономическия университет във Варна.
Кола е излетяла на тротоара.
Това се вижда от кадри в социалната мрежа от снощи.
Не е ясно още дали има пострадали.
Според автора на видеото е възможно да има блъснат човек на тротоара.
На мястото се вижда, че има полиция.
