Клиент на голяма търговска верига: Отказаха ми да платя с банкнота от 200 евро, стана разправия, извикаха полиция и насилствено ми изтръгнаха от ръцете торбите с покупки

Масово търговци отказват да приемат 200-евровите банкноти у нас. Пореден случай със зрител на БНТ, който сигнализира, че в магазин на голяма търговска верига не са приели кешово плащане с банкнота с номинал 200 евро. На много места срещат проблем с пазаруването и това нарушава правата им. Над 6300 са сигналите към Комисията за защита на потребителите след въвеждането на еврото у нас. Сред най-често срещаните нарушения е неприемането на едри банкноти в магазините, защото търговците се притесняват, че може да са фалшиви.

Добрин Стоянов прави опит да плати хранителни продукти на стойност 50 евро с банкнота от 200 евро, тъй като освен нея имал само няколко дребни монети.

"Казаха, че такива пари няма да ми вземат. Стана разправия. Извикаха полиция, СОТ, все едно аз съм най-големия престъпник. Насилствено ми изтръгнаха от ръцете двете торби с покупки. Оправдаха се с някаква тяхна вътрешна наредба.", разказва Добрин Стоянов.

От търговската верига отговориха писмено. Оттам посочват, че от средата на месеца се наблюдава тенденция клиенти да предлагат плащане с банкноти от 200 и 500 евро, които желаят да развалят в банкноти с по-дребни купюри чрез покупка и според тях конкретния случай е точно такъв.

"Причината е, че при връщане на ресто при плащане с банкноти от 200 или 500 евро, касовата наличност се изчерпва бързо и ние нямаме възможност да обслужваме други клиенти според изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, съответно се налага временно затваряне на касата и причиняване на неудобство на всички клиенти, чакащи да бъдат обслужени зад въпросния клиент."

От търговската верига призовават клиентите да пазаруват приоритетно с банкови карти и да не правят дребни покупки с едри банкноти, тъй като не са банкова институция. Така Добрин Стоянов се оказва в ситуация без изход, след като отказ получава и във верига за бързо хранене.

Добрин Стоянов: "Там също отказаха като се мотивираха с някаква вътрешна заповед. Аз считам, че всички тези големи организации саботират влизането на България в еврозоната. Лишават хората от законното им право да разполагат с паричните им средства така както намерят за добре. Законите би трябвало да са за всички."

Екип на медията решава да проверим дали с 200-еврова банкнота може да пазаруваме в друг град - Русе. Тук притесненията по-скоро са свързани с разпространението на фалшификати.

"Имам два флумастера, които ги ползвам, ако се съмнявам в еврото. Ето, вашите банкноти са добри, не са фалшиви. И можете да си купите каквото пожелаете навсякъде."

Опитват да купят и риба в съседен магазин.

Неделчо Неделчев: "Рибата да я платя с тия 200 евро. Как да ви върна - мога да се постарая, да потърсим, ама вас ще забавя."

"По принцип голямата банкнота ги стресира. Заради това, че са много пари и мъчат да минат с по-малки банкноти."

А в София, след като обикаля няколко магазина, Добрин Стоянов вероятно ще трябва да развали банкнотата си в банка.

Добрин Стоянов: "За обикновените хора няма никакви права."

От Комисията за защита на потребителите отказаха коментар по темата с мотива, че е в компетенцията на БНБ. В рамките на деня оттам не отговориха на запитването на медията.

