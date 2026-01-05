Кметът на община Ракитово обяви 6 януари за неучебен ден

Снимка: Община Ракитово

Със своя заповед кметът на община Ракитово Георги Холянов обяви 6 януари за неучебен ден за учениците от четирите училища на територията на общината. Това съобщават във фейсбук страницата си от Община Ракитово.

"В нашия край Богоявление е един от най-големите и почитани празници, който винаги е съпроводен от десетки смелчаци, които се хвърлят за кръста. Предстои празничен ден, в който отново шествие ще мине през централните улици на Ракитово, носейки 50-метров трибагреник - традиция, която спазваме вече четвърта година. Важно е децата ни да знаят традициите, да знаят значението на празника, да следват посланията и да ги предадат на следващите поколения!”, коментира кметът, който за поредна година участва дейно в организацията на празника.

И тази година, след службата в църквата, шествието ще достигне до местността Попин дол, където след хвърлянето на кръста, ще има курбан, осигурен от община Ракитово.

Програма по населени места:

Дорково:

10:00 ч. - център - начало на празника

10:30 ч. - гостуване на гайдари

11:30 ч. - тръгване от църквата към р. Мътница

Костандово:

9:30 ч. - начало на служба в църквата

10:30 ч. - тръгване от църквата към реката

11:00 ч. - хвърляне на кръста

Ракитово:

11:30 ч. - църквата

12:00 ч. - тръгване от църквата, минаване през общината, поликлиниката и стигане до Попин дол

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!