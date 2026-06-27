Кола изгоря на магистрала "Хемус"

Кадър БНТ

Лек автомобил е избухнал в пламъци на автомагистрала "Хемус" днес преди обед, съобщават от БНТ. Инцидентът се е случил малко след изхода на София в посока Варна, като към момента няма първоначални данни за пътнотранспортно произшествие или пострадали граждани.

Сигналът за горящото превозно средство е подаден около 11:00 часа. Огънят е обхванал колата в района на 35-ия километър от магистралата. Водачите, пътуващи в този участък, трябва да се движат с повишено внимание, въпреки че за момента не се съобщава за цялостно затваряне на трасето, пише dunavmost.com.

Към този момент най-важната информация е, че няма данни за пострадали пътници или водачи. Според първоначалните сведения на БНТ, липсва и информация възпламеняването да е било предшествано от катастрофа с друг автомобил. Точните причини за инцидента, които най-вероятно са свързани с техническа неизправност, предстои да бъдат изяснени.

Редактор "Екип на Петел",

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