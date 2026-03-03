Кола излезе от пътя до Летния театър във Варна и се заби в дърво
03.03.2026 / 18:36 1
Кадър Читател на Петел
Кола излетя от пътя и се удари в дърво между двете платна в посока към Икономическия университет.
Това съобщиха очевидци.
Няма пострадали при катастрофа.
На място има полиция.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!