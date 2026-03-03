реклама

Кола излезе от пътя до Летния театър във Варна и се заби в дърво

03.03.2026 / 18:36 1

Кадър Читател на Петел

Кола излетя от пътя и се удари в дърво между двете платна в посока към Икономическия университет.

Това съобщиха очевидци.

Няма пострадали при катастрофа.

На място има полиция.

MrBean (преди 31 минути)
Дрифтът не е за всеки..

