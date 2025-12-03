Кремъл: Владимир Путин е приел някои предложения на САЩ за край на войната, готов е за нови преговори

Кадър Youtube

Руският президент Владимир Путин е приел някои от предложенията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна и е в очакване на нови проговори.

Това съобщиха от Кремъл след продължилата вчера 5 часа среща между Путин и преговарящите, изпратени от американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

От Кремъл допълват, че Русия е готова да провежда срещи с американски представители толкова пъти, колкото е необходимо, за да бъде постигнато мирно споразумение, посочва bTV.

Кремъл съобщи първоначално, че на вчерашната среща не е постигната договореност. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уточни, че би било погрешно да се каже, че Путин е отхвърлил американските предложения, като добави, че по време на срещата те са били обсъдени директно за първи път.

„Високо ценим политическата воля на президента Тръмп да продължи да търси решения за мирното уреждане на конфликта в Украйна и сме признателни за тези усилия на неговата администрация“, каза Песков.

Междувременно президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че се готви за нова среща с пратениците на САЩ.

Междувременно външните министри на НАТО се срещат в Брюксел, за да обсъдят Украйна, както и въпроси, свързани с отбраната.

