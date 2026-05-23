Криминалист за прокурорския син: Неговият баща има достатъчно връзки. По тази линия най-вероятно също е получавал помощ

След акцията на ГДБОП, при която беше задържан Васил Михайлов, издирваният в продължение на месеци мъж вече е в Софийския затвор.

Мрежата от помагачи

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че за укриването си прокурорският син е бил подпомаган от голям кръг от хора, включително и от системата.

"Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше, доста професионално се укриваше", коментира министърът.

Ролята на бащата и законът за роднинско укривателство

Според криминалиста Иван Савов, не е изключено бащата на прокурорския син да е помагал в прикриването, посочва Bulgaria On Air.

"Неговият баща има достатъчно връзки и позиции в Перник и областта. По тази линия най-вероятно синът също е получавал помощ. В закона пише, че когато става въпрос за родители и роднини по права линия, те не могат да бъдат подвеждани под отговорност, ако например са укривали лицето. Тоест, там има емоционална връзка", обясни той.

Опасността за обществото

Михайлов представлява реална опасност за гражданите, категоричен е още криминалистът.

"Подобен тип хора като него са твърдо убедени, че са прави. И арогантно принизяват авторитета на всички останали. Тези хора считат себе си за над другите. От позицията на грубата сила са готови на всичко, за да постигнат целите си. И няма да сбъркам ако кажа, че този човек е завършен убиец. Ако не се спре сега, този човек не е напълно възможно, а на 100%, че ще стигне до края", смята Савов.

В Софийския затвор Михайлов ще излежава ефективна присъда от година и 8 месеца лишаване от свобода. Предстои произнасяне и по останалите производства, по които прокурорският син е подсъдим.

