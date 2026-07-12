Кристиян Костов мечтае да води "Евровизия"

Стопкадър Нова Тв

В новия епизод на подкаста „Храмът на историите” пред Мариян Станков - Мон Дьо Кристиан Костов разкрива подробности за последните няколко години от живота си. Той засяга една от най-болезнените теми - началото на войната в Украйна и личните убеждения, които застават между него и най-близките му. Костов признава, че войната го е принудила да се дистанцира от приятелства, които вече не може да приеме. „Не мога да общувам с хората, които подкрепят агресия и омраза. Аз не мога да мълча“, казва той, но допълва, че публичното му мълчание по темата не е въпрос на избор. „Това, че не мога да казвам някои неща официално... е от гледна точка на безопасността на моето семейство“, споделя Костов и допълва, че част от тях са все още в Русия не по свой избор.

Кристиан Костов прави едно от най-личните си признания – това, че е бил на крачка да се раздели с музиката след началото на войната в Украйна. „Аз съм музика. Аз не мога без музика“, споделя изпълнителят, разказвайки как войната и последиците от нея са сринали професионалните му планове. По думите му отменени турнета, пропаднали проекти и прекъснати международни партньорства са го накарали да се запита: „Къде сгреших? Какво направих? Аз просто пиша музика.“ Въпреки тежките изпитания, той не се отказва от големите си мечти. След връщането си в България и подкрепата, която получава от своите колеги изпълнители, той се връща отново към създаването на музика. Кристиан разкрива, че днес, почти десет години след появата му на „Евровизия” вижда в себе си най-подходящия водещ на българското издание на конкурса. „Това ми е мечта“, казва певецът, убеден, че любовта на феновете на конкурса и владеенето на няколко езика могат да му помогнат да я сбъдне.

Кристиан коментира и думите на руския изпълнител Филип Киркоров, който предизвика полемика с твърденията си около успехите на България на „Евровизия“. Пред Мон Дьо певецът заявява, че според него в изказването на Киркоров има „малко от всичко“ - его, амбиция и желание за победа, но не и цялата истина. „Не мисля, че лъже напълно. Но не мисля, че е истина също така“, казва Костов, като признава, че двамата се познават от години покрай семействата си. Той обаче е категоричен по отношение на успеха на България на конкурса: „Победата е на Дара и само на Дара, и на екипа им. На 100% и 200% всеки ден“, подчертава изпълнителят.

Пред Мон Дьо, Кристиан Костов признава, че има страхове в любовта. А най-големият, признава той, е, че хората не го възприемат като личност, а като публичен образ. „Не ме избират. Никой не гледа мен като човек, а по-скоро ме гледат като... продукт“, казва изпълнителят. По думите му именно това усещане го кара да се пита защо не успява да изгради по-близки отношения. „Не знам как това да го оправя... Ако ми отвориш сега Инстаграм, личните ми съобщения, няма да намериш нищо интересно. Нищо, от никой, никъде“, споделя Костов.

Редактор "Екип на Петел",

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