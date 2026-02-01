Куриозна ситуация: Пътници бутат закъсал автобус в сега във Варна

кадър: Desislava Valentinova, Виждам те КАТ Варна

Сняг заваля днес във Варна и проблемите не закъсняха.

Макар и снежната покривка да е по-скоро назначителна, тя създаде трудности на много места в града.

Очевидци заснеха как пътници бутат закъсал автобус от градския транспорт, а ситуацията съвсем не беше изолирана.

Подобни картини има на много места в морската столица в неделя вечер.

