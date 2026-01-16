Летище Варна с над 1,8 милиона пътници през 2005 г., от които най-много германци, българи и англичани

Булфото

През изминалата година летищата в Бургас и Варна сумарно отбелязаха ръст в трафика от 11% спрямо 2024 г., посрещайки общо 3.7 милиона пътници и обслужвайки над 27 хиляди самолетодвижения на 64 български и чуждестранни авиокомпании, изпълняващи чартърни и редовни полети до повече от 90 дестинации в Европа, Близкия Изток и Северна Африка. Това съобщиха от оператора на двете летища „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“.

Летище Варна

Още на 5 август 2025 г. Летище Варна тържествено посрещна своя 1,000,000 пътник за годината, като от летището за цялата година бяха изпълнени полетни програми на 40 авиокомпании до 61 дестинации. Обслужени бяха над 1.8 милиона пътници.

Най-много пътници бяха обслужени от топ петте страни: Германия (596 хиляди), България (225 хиляди), Великобритания (151 хиляди), Австрия (145 хиляди) и Полша (142 хиляди). Водещите пет дестинации от Варна бяха: София, Лондон, Виена, Истанбул и Франкфурт. Чартърни и редовни полети до следните нови маршрути бяха изпълнени миналата година: Абу Даби и Линц, както и шест на брой нови за Летище Варна авиокомпании започнаха да летят от/до морския ни аеропорт.

Общо 14 159 самолетодвижения бяха обслужени на летището, от които 10 674 редовни и 1 887 чартърни. Най-голям брой чартърни полети са обслужвали следните пет дестинации: Катовице, Варшава, Прага, Берлин и Анталия.

Най-натоварените месеци през изминалата година бяха: юли и август, като денят с най-много обслужени пътници – 16 252, бе 12 август. Общо 195 тона карго превоз е бил обработен на летището през годината.

Петте авиокомпании, превозили най-много пътници за 2025 г. са: Wizz Air (базирайки втори самолет през април 2025 г. и увеличавайки капацитета на двата самолета от Airbus А320 (180 места) на Airbus А321neo 239 (места)), Bulgaria Air, Turkish Airlines, Austrian Airlines и Electra Airways.

Летище Бургас

За първи път от 2019 г. насам, Летище Бургас посрещна своя 1,000,000 пътник за 2025 г. още през месец юли. Тържественото събитие бе отбелязано на 31 юли, а общо за 2025 г. бяха изпълнени полетни програми на 51 авиокомпании до 67 дестинации. Летището обслужи 1.8 милиона пътници.

Напомняме, че от 30 октомври 2025 г. летището е затворено за полети, поради пълната рехабилитация на пистата, което е най-мащабната инвестиция в модерната история на аеропорта, на стойност над 50 млн. евро.

Петте страни, от които Летище Бургас обслужи най-много пътници през 2025 г. са: Полша (409 хиляди), Великобритания (395 хиляди), Чехия (222 хиляди), Германия (213 хиляди) и Израел (99 хиляди). Водещите пет дестинации от Бургас включват: Лондон, Прага, Катовице, Тел Авив и Варшава. Три нови авиокомпании изпълниха полети от и до Летище Бургас.

Общо 13 274 самолетодвижения бяха обслужени на летището, от които 7 117 редовни и 4 143 чартърни. Най-голям брой чартърни полети са обслужвали тези пет дестинации: Катовице, Прага, Варшава, Тел Авив и Бърно.

Най-натоварените месеци на летището са били: юли и август, като най-много пътници са били обслужени на 29 юли – общо 23 680 са преминали през летището на този ден. Общо 731 тона карго и поща са били превозени през годината.

Топ 5 на авиокомпаниите, превозили най-много пътници от/до „Най-слънчевото летище на Черноморието“ през 2025 г. са: Ryanair, Smartwings, Jet2.com, Electra Airways и TUI Airways.

Редактор "Екип на Петел",

