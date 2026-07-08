Левски не успя да вземе преднина в Баня Лука! Всичко ще се реши на "Герена"

кадър: Диема Спорт

Отборът на Левски завърши при резултат 1:1 срещу босненския първенец Борац (Баня Лука) в мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. "Сините" допуснаха гол в 9-ата минута от дузпа, която бе реализирана от Лука Юричич. Футболистите на Хулио Веласкес не показаха добра игра през първата част, но през второто полувреме шампионът на България надигра тотално своя съперник и попадението на Армстронг Око-Флекс (55) бе най-малкото, с което се разминаха домакините.

"Червено-сините" заложиха на всичко най-добро. В центъра на терена игра бившият сръбски национал Милош Йоич, както и голмайсторът на тима Лука Юричич, предаде Sportal.bg.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес стартира с три от новите попълнения. От първата минута започнаха Сержиньо, Давид Кусо и Рейналдо.

Левски започна по-активно в първите няколко минути, но не успя да стигне до опасна ситуация. Такава дойде в 9-ата минутам когат домакините получиха дузпа. Акрам Бурас даде лош пас, а от това се възползва Стефан Савич. Халфът пое и навлезе в наказателното поле, където бе спънат от Никола Серафимов. Зад топката застана голмайсторът на Борац Лука Юричич, който наказа Светослав Вуцов.

"Сините" отговориха с бавни разигравания, които не затрудняваха домакините. В 20-ата минута Дамир Хреля изведе в наказателното поле Виктор Роган. Крайният бранител стреля от малък ъгъл, но топката не попадна в целта.

Малко след изтичането на половин час игра капитанът на Левски Кристиан Димитров стреля от далечна дистанция, но високо над вратата на "червено-сините". В 40-ата минута Акрам Бурас също опита своя късмет, но халфът също не намери целта. Това бе и последната ситуация за първата част.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес направи една промяна за старта на второто полувреме. Давид Кусо излезе от игра, а на негово място се появи Армстронг Око-Флекс. Това даде резултат, след като Левски започна много силно в първите минути след подновяването на играта. Логичното се случи в 55-ата минута, когато Майкон проби и намери Сержиньо около дъгата на наказателното поле, португалецът продължи към Армстронг Око-Флекс, който с перфектен удар не остави шансове на стража на тима от Баня Лука.

Веднага след попадението испанският специалист направи и втора промяна. На мястото на Никола Серафимов в игра се появи още едно от новите попълнения Мехди Мубарик. В сърцето на отбраната застана Гашпер Търдин.

В 65-ата минута Сержиньо майсторски изведе Майкон по левия фланг, който центрира по земя, но сантиметри не достигнаха на Акрам Бурас да засече топката във вратата. Десет минути по-късно Левски бе много близо до пълен обрат. Сержиньо центрира от корнер, а най-съобразителен се оказа Кристиан Димитров, който от много удобна позиция стреля с десния крак, но не успя да се разпише.

В 85-ата минута "сините" пропуснаха златен шанс. Оливер Камдем проби по десния фланг, след което намери Акрам Бурас. Халфът от близка дистанция шутира право в тялото на вратаря.

До края на сблъсъка не се стигна до други интересни ситуации и първата битка завърши без победител. След седмица е реваншът, когато Левски ще приеме Борац на стадион "Георги Аспарухов".

БОРАЦ - ЛЕВСКИ 1:1



1:0 Лука Юричич (9-дузпа)

1:1 Армстронг Око-Флекс (55)

Стартови състави:



Борац: 21. Никола Цеткович, 16. Себастиан Ерера, 6. Синиша Саничанин, 3. Абел Пакуал, 19. Виктор Роган, 18. Милош Йоич, 89. Матей Декет, 98. Санди Огринец, 77. Стефан Савич, 11. Дамир Хреля, 7. Лука Юричич



Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 27. Давид Кусо, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо



Стадион: "Градски", Баня Лука

Главен съдия: Мехмет Тюркмен

Редактор "Екип на Петел",

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