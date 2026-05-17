Лили Иванова, Васил Найденов и много други поздравиха Дара за огромния успех
Стопкадър Би Би Си, бТВ
Успели българи засипаха със суперлативи варненката Дара.
България празнува победата на DARA на "Евровизия". Изпълнителката на "Бангаранга" вече получава първи реакции от българските звезди - певци и артисти. Сред първите бяха Лили Иванова, Васил Найденов, Димитър Маринов, Мария Бакалова и други.
Васил Найденов публикува снимка на DARA със статуетката.
Реакцията на Мария Бакалова дойде със стори в Instagram. Тя написа, че много се гордее с DARA.
Писателят Георги Господинов написа: "БлагоДара".
А актьорът Димитър Маринов сподели: "БАНГАРАНГА идва от ямайски жаргон и означава шум, суматоха, красив вид безредие. Тя притежава тази сурова, фонетична сила, която не се поддава на превод – усещаш я, преди да я разбереш. Като бунт – но щастлив. ДАРА! "Критикуват те само онези, които правят по-малко от теб." На добър час, Българко!"
Ритъмът на "Бангаранга" завладя и световните таблоиди, които отразиха победата на българската изпълнителка, пише nova.bg.
