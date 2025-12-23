Ливърпул потвърди тъжната новина

кадър: Спортал

От Ливърпул официално потвърдиха тежката контузия на своя нападател Александър Исак, който в понеделник е преминал успешна операция на левия си глезен заради счупване на фибулата.

Все още не е ясно колко дълго ще отсъства шведският национал, но със сигурност периодът на възстановяване ще продължи няколко месеца, допълва Спортал.

Той получи фрактурата при съботната победа с 2:1 над Тотнъм, когато противниковият защитник Мики ван де Вен му влезе в краката с остър шпагат в опит да предотврати гола, с който Исак откри резултата в 56-ата минута.

Това беше едва трето попадение на 26-годишния играч през сезона, като то дойде в 16-ия му мач с фланелката на английския шампион.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!