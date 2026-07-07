МВР събра над 6 млн. евро от глоби

Снимка Фейсбук, "Катастрофи в София", И. Владимиров

Над 6 млн. евро са постъпили от плащания на електронни фишове, наказателни постановления и фишове на МВР през първото полугодие на 2026 г. чрез Централния виртуален ПОС (ВПОС) терминал на Портала на електронното управление. Това представлява ръст спрямо същия период на 2025 г., когато по този начин са били платени над 5 млн. евро.

Данните показват и значително увеличение на електронните плащания към държавната и местната администрация. От началото на 2026 г. чрез Системата за електронно плащане на Портала на електронното управление са платени над 13 млн. евро за местни данъци и такси. Сумата вече надхвърля общия размер на събраните средства за цялата 2025 г., когато чрез Централния виртуален ПОС са постъпили 13 млн. евро, а през 2024 г. – 7 млн. евро, предаде БГНЕС.

Най-голям дял от плащанията за местни данъци и такси са към Столична община, следвана от Пловдив, Варна и Бургас. Четирите общини формират близо 70% от всички постъпления, като само Столична община отчита около 48% от общата събрана сума.

Според данните тенденцията показва засилено използване на електронните услуги както за плащане на местни задължения, така и за уреждане на санкции, наложени от МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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