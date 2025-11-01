Манастирът "Св. Николай Чудотворец" над Мъглиж пази историята на първите будители

кадър: Гугъл Мапс

Свята обител, в която оживяват вярата, просветата и възрожденският дух. Високите каменни стени, древните дървета и тишината, която ги обгръща, създават усещането, че времето е спряло, за да пази спомена за поколенията, които са градили духа на България.

Тук е възстановена стаята, в която Васил Левски е намирал убежище – малка дупка в стената, в която Апостолът на свободата се е криел от турските власти. Мястото пази спомена за неговата смелост и за светлия плам на свободата, който той носеше в сърцето си. Посетителите спират за миг, за да се поклонят и да усетят духа на Левски, който сякаш продължава да наблюдава манастира и околните поляни.

В двора на обителта стои статуята на Васил Левски, изваяна с внимание към детайла. Тя не е просто паметник, а живо напомняне за смелостта и саможертвата на Апостола. Зеленината около статуята и тихият звук на камбаната създават атмосфера на спокойствие и благоговение.

До манастира се намира и старото Килийно училище – жив спомен за времето, когато децата са се учили на четмо и писмо под шепота на молитвата. Там се пази историята на първите будители, които с перо и слово са градили самосъзнанието на народа. В сградата могат да се видят старинни учебници, ръкописи и мебели, които предават духа на времето и усилията на онези, които са искали да просветят младото поколение.

Манастирът разполага и с малък музей, където се съхраняват ценни икони, ръкописи, църковни съдове и други артефакти, свидетелстващи за духовния живот на обителта през вековете. Музеят позволява на посетителите да се докоснат до историята на монасите, на града и на региона, показвайки как вярата и просветата винаги са вървели ръка за ръка.

В Деня на народните будители манастирът напомня, че будителството не принадлежи само на миналото – то живее и днес. Във всеки, който носи в сърцето си любов към знанието, вярата и България, пламъкът на просветата продължава да гори. Тук миналото оживява чрез стенописите, музея, Килийното училище и следите на Левски. Посетителите не идват просто да се поклонят, а да усетят историята, да се вдъхновят и да пренесат този дух в своето ежедневие.

Камбаната звъни над града, а нейният звън се спуска по долината като благословия. Зеленината, каменните зидове и тишината наоколо създават усещане за мир, размисъл и духовна близост. Манастирът „Свети Николай Чудотворец“ остава жив символ на духовността, просветата и родолюбието – място, където миналото и настоящето се срещат, за да вдъхновяват всеки, който стъпи на тези свещени земи, предава БГНЕС.

