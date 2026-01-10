реклама

Масово стрелба в Мисисипи: Поне 6-ма убити

10.01.2026 / 15:35 1

Пиксабей

Най-малко шестима души са били убити след стрелба в Мисисипи снощи.

„Много невинни животи“ са загубени след нападение в Уест Пойнт, близо до границата с Алабама, според шерифа на окръг Клей Еди Скот, предаде Метро.

Шестимата простреляни души са били убити на три отделни места.

Заподозрян е задържан и няма по-нататъшна заплаха, написа шерифът във Facebook .

Той добави: „Моля ви да се молите за нашите жертви и техните семейства. Правоохранителните органи разследват и ще публикуват актуализация възможно най-скоро.“

