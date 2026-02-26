Мъж легна на релсите в Пловдив и бе прегазен от влака

Булфото

Блъснатият от влак мъж в Пловдив сам е бил легнал на релсите, съобщиха от полицията.

Както TrafficNews вече съобщи, инцидентът е станал тази сутрин между кварталите Прослав и Смирненски. Човекът е загинал на място.

Сигналът за прегазен от влак човек е получен в 06:10 ч. на ЕЕН-112. Местопроизшествието е запазено от екип на 2 РУ, огледът се извършва от служители на сектор Разследване на престъпления по транспорта.

Предприети са действия за установяване самоличността на жертвата.

Междувременно от БДЖ съобщиха, че нощният влак от Варна за София се движи с голямо закъснение заради инцидента. В момента изчаква в гара Прослав за приключване на следствените действия.

Очаквайте подробности!

