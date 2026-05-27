Мъж нападна с електрошок на дете в Кюстендил

37-годишен мъж нападна с електрошок дете в Кюстендил след скандал, съобщиха от полицията.

На 26 май той е агресирал срещу две непълнолетни момчета.

Мъжът е бил в нетрезво състояние, като е нанесъл удар с електрошок на едното, предаде Новини.бг.

Мъжът е влязъл в спор с тях, като е искал информация за друго момче.

Униформените са установили децата в близост до Спортното училище.

От нападателя е иззет електрошока. За случая е уведомена прокуратурата.

