Мъжът, наръгал многократно човек в Морската градина на Варна, остава в ареста

Варненският апелативен съд потвърди ареста на обвинен в опит за убийство. 51-годишният мъж, за когото МВР съобщи, че е от Провадия, криминално проявен и осъждан, бе задържан за постоянно от Окръжния съд, но обжалва.



Според обвинението на 8 февруари в района на Морската градина той е пробол многократно с нож 86-годишния Васил Тепеделенев.



Р. А. е многократно осъждан, последното си наказание е изтърпял преди 6 години. По силата на определение на Окръжния съд той е настанен за изследване в психиатрично отделение. Предстои да се изясни дали срещу него може да се води наказателен процес, предаде "Фокус".



Защитата не вижда преки доказателства Р. А. да е извършил деянието, в което е обвинен. Според прокурора, предположението за съпричастността му е обосновано в достатъчна степен.



Въззивният съд, на база на собствена оценка на данните по делото, се солидаризира със становището на първата инстанция за наличие на обосновано предположение за авторството деянието. Свидетелските показания са в съответствие с останалите доказателства. Пострадалият е получил травматични увреждания, несъвместими с живота без лекарска намеса. Реален е рискът, ако не е под стража, Р. А. да извърши престъпление и да се укрие.

Първата опасност се извежда от множеството му предходни осъждания, последното от които е изтърпял през 2020 г. Агресивното му поведение в съвкупност с останалите данни, води до извод за висока обществена опасност на личността му. Съществува и риск да се укрие, тъй като не е намерен на постоянния и на настоящия си адрес. Обвиняемият обитава празни сгради и води скитнически начин на живот, аргументира се съдебният състав.



При наличието на обосновано предположение за съпричастността му и на двете опасности, Апелативен съд – Варна заключи, че целесъобразна е най-тежката мярка за неотклонение. Определението е окончателно.

